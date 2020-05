Rishi Kapoor का आखिरी वीडियो हुआ वायरल, देखिए कैसे लॉकडाउन में योग करके रखते थे सेहत का पूरा ध्यान

नई दिल्ली | बॉलीवुड ने दो बेहतरीन और उम्दा सितारों को दो दिनों के अंदर खो दिया। एक्टर इरफान खान (Irrfan Khan) और फिर दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) का अचानक जाना हर किसी के लिए किसी सदमें से कम नहीं है। ऋषि कपूर बेहतरीन एक्टर होने के साथ ही एक जिंदादिल इंसान थे, वो हर पल खुश रहना जानते थे और लोगों को भी हंसाते रहते थे। जाते वक्त भी वो अस्पताल के स्टाफ का मनोरंजन करते रहे थे। वैसे ही लॉकडाउन में भी ऋषि कपूर अपनी फिटनेस का पूरा ख्याल रखते थे। वो हर रोज योग करते थे। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे आखिरी भी कहा जा सकता है। इस पत्नी नीतू कपूर (Neetu Kapoor) ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था जिसमें ऋषि कपूर वर्चुअल योग (Rishi Kapoor Yoga Video) करते हुए दिख रहे हैं।





वीडियो में देखा जा सकता है कि ऋषि कपूर टीवी पर योग देखकर उसे फॉलो कर रहे हैं। वो अपने हाथ-पैरों का मूवमेंट वैसे ही करा रहे हैं जैसा सामने योग टीचर कर रहा है। नीतू कपूर ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन लिखा- ऋषि द्वारा वर्चुअल योगा किया जा रहा है। घर पर रहें स्वस्थ रहें। उन्होंने ये भी लिखा था कि ये एक चैलेंज था जिसे ऋषि कपूर ने एक्सेप्ट कर लिया था। इस वीडियो ये तो साफ है कि ऋषि खुद की फिटनेस का कितना ख्याल रखते थे। साथ ही वो इस वीडियो के माध्यम से फैंस को भी घर पर योग करने के लिए इंस्पायर कर रहे थे।





