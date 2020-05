27 साल पहले ऋषि कपूर मौत के दिन रिलीज हुई थी दामिनी, लेकिन सनी देओल ने छीन लिया नेशनल अवॉर्ड

नई दिल्ली। बॉलीवुड में जिस तरह से साल 2020 मनहूसियत के लिए जाना जाएगा, उसी तरह से बुधवार और गुरुवार के ये दो दिन भारतीय सिनेमा जगत कभी नहीं भूल पाएगा। इन दो दिनों में फिल्म इंडस्ट्री ने ऐसे दो दिग्गज सितारो को खो दिया, जिसकी भऱपाई होना मुश्किल है। बुधवार के दिन इरफान खान(Irrfan Khan) की मौत ने जिस तरह से इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया तो उसके दूसरे दिन एक्टर ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) की मौत से लोग टूट गए। ऋषि कपूर की अचानक हुई मौत ने हर किसी को दहला कर रख दिया। इस एक्टर ने ना केवल अपने अभिनय से फिल्म जगत में एक अमिट छाप छोड़ी है, बल्कि लोगों के बीच खुले दिल से रहने के कारण सबके पसंदीदा हीरो बन चुके थे।

Shocked by the untimely demise of Rishi Kapoor .A great co-star and a good friend . My thoughts and prayers with his family . You will be sorely missed.🙏🏻. pic.twitter.com/FYsqKmVuZx