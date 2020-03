इटली: लॉकडाउन के दौरान सड़क पर घूम रहे व्यक्ति की पुलिस ने की धुनाई, ऋषि कपूर ने Video शेयर कर की प्रशंसा

नई दिल्ली। दुनियाभर में कोरोना का कहर जारी है यूरोपियन देश इटली में स्वास्थ्य सुविधाएं भारत के मुकाबले काफी बेहतर है बावजूद इसके कोरोनावायरस (Coronavirus) से इटली (Italy) मे हा-हाकार मचा है, इटली में लॉकडाउन काफी सख्ती से अमल में लाया जा रहा है, ऐसे में एक वीडियो सामने आया है जिसमें सड़क पर एक व्यक्ति नज़र आ रहा है और उसे पुलिस वाले ने रोका तो उस व्यक्ति ने अकेले पुलिस वाले की बात को महत्व नहीं दिया, लेकिन देखते ही देखते कई पुलिस वाले आ गए और उस व्यक्ति को पैर पर ऐसा झटका दिया कि वह चारोखाने चित हो हो जाता है, बाद में उसके हाथ पीछे बांध कर पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है।

We need this discipline pic.twitter.com/p3yyAGm1ik