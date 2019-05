रितेश देशमुख ने खोली हैदराबाद एयरपोर्ट की इस बड़ी लापरवाही की पोल, आनन-फानन में हरकत में आए एयरपोर्ट अधिकारी

सोशल मीडिया इन दिनों जरुरी मुद्दों पर आवाज उठाने का एक बड़ा जरिया बन गया है। हाल में बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख ( Ritesh Deshmukh ) ने हैदराबाद एयरपोर्ट के कुछ वीडियो शेयर किए। पहला वीडियो हैदराबाद एयरपोर्ट लाउंज का है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि एयरपोर्ट लाउंज का बाहर जाने वाला गेट एक लोहे की जंजीर से बंद है। अंदर-बाहर जाने का इकलौता रास्ता लिफ्ट से होकर है जो बिजली कट जाने के कारण पहले ही बंद है। इस वीडियो के कैप्शन में एक्टर ने लिखा, अचानक से आग लगने पर एक शोकपूर्ण घटना के होने का इंतजार है।

एक्टर ने एक और वीडियो पोस्ट की है जिसमें हैदराबाद के सुरक्षाकर्मी पैसेंजर्स की बात पर ध्यान देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यात्रियों के कई बार मना करने के बाद भी सुरक्षकर्मियों ने इमरजेंसी एक्जिट गेट को ओपन करने से इनकार कर दिया है।

So we were at the Hyderabad Airport Lounge - suddenly the power goes off- the way in & out is an elevator that shuts down. The only exit door is locked in a chain (Incase of FIRE🔥 it’s a tragedy waiting to happen)- pic.twitter.com/jO3TQhVlQG