ED ऑफिस पहुंचने के दौरान जब Rhea Chakraborty से मीडिया ने पूछे तीखे सवाल, सुनकर भड़क उठी एक्ट्रेस

नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत(Sushant Singh Rajput) सुसाइड केस सीबीआई के हाथों पंहुच जाने के बाद अब इस केस में कई बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। अब ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) के निशाने में आई रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty reaches ED office) से कई तरह से पूछताछ की जा रही है। ईडी ने सुशांत केस में छिपे राज को उगलवाने के लिए रिया (Rhea Chakraborty, brother Showik Chakraborty with father Indrajit chakraborty en route ED office to be questioned again) को उसके भाई शोविक चक्रवर्ती और पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती को एक बार फिर से ईडी ऑफिस बुलवाया गया है। रिया (Rhea Chakraborty ED office) जैसे ही ईडी ऑफिस पहुंचीं,बैसे ही पहले से पहले से वंहा मौजूद मीडिया के लोगों ने उन्हें घर लिया और कई तरह के तीखे सवाल पूछने लगे।

चारों ओर से मीडिया के कैमरे से घिरी रिया (FIR against Chakraborty) से जब वहां पर मौजूद लोगों ने सवालों की वर्षा की, तो उनके सवाल के जवाब को रिया ने नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद वो सभी को घूरते हुए नजर आई। रिया के चेहरे को देखकर ये साफ समझ में आ रहा था कि वो सवालों को सुनकर काफी नाराज हो गई हैं।

रिया इडी ऑफिस पहुंचने के दौरान सफेद सूट के साथ सिर को पूर तरह से ढके हुए नजर आ रही थीं। उनके साथ उनके (Rhea Chakraborty, brother Showik Chakraborty) भाई शोविक भी अपनी बहन को मौजूद भीड़ से बचाते हुए नजर आ रहे थे।

बता दें कि ईडी ने रिया से सुशांत के पैसों को लेकर बातचीत की है और उसके खर्चों का प्रूफ देने के लिए डॉक्यूमेंट्स भी मंगवाए हैं। जिसके लिए रिया पहले इन बातों को उलटफेर करती रही। शुक्रवार को ईडी के द्वारा पूछे गए सवाल पर उन्होने कोई सहयोग नही दिया था। और ना ही किसी खर्च पर अपनी सफाई देने में सक्षम थीं। ईडी रिया से उनके बीते दो साल की इंवेस्टमेंट के बारे में पूछताछ कर रही है। ईडी रिया से जानना चाहती है रिया के ने जो प्रापर्टी खरीदी था उसके लेनदारी कैसे की गई है।

बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स रिटर्न रिकॉर्ड के अनुसार, रिया की सालाना कमाई पहले 10से12 लाख के करीब थी। सके बाद अचानकर उनकी कमाई में बढ़ोत्तरी होने लगी जिसके बाद ये कमाई 14 लाख रुपये तक पंहुच गई। दूसरी तरफ, रिया के घरवालों के खाते में भी सुशांत के अकाउंट से पैसे ट्रासंफर किएगए हैं। 8 अगस्त को ईडी ने रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती से 18 घंटे तक पूछताछ की थी।

इनकी पूछताछ के बीच एक नया चेहरा और सामने आया है श्रुति मोदी (ED summons Shruti Modi in Sushant Singh Rajput's death cas)जो सुशांत की वित्तीय मैनेजर रही हैं उन्हे भी सोमवार को ईडी कार्यालय बुलाया गया है और वे ईडी ऑफिस पहुंच चुकी हैं। श्रुति मोदी (Sushant Singh Rajput's ex-manager Shruti Modi) भी इस केस की खास गवाह बन सकती है। क्योकि वो सुशांत के फाइनेंस रिलेटेड काम संभालती थीं। सुशांत के पिता के के सिंह द्वारा दर्ज केस में श्रुति का नाम भी शामिल है।