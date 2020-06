डायरेक्टर Rohit Shetty ने मुंबई पुलिस की मदद के लिए फिर बढ़ाए कदम, कमिश्नर ने ट्वीट कर कहा -'धन्यवाद'

नई दिल्ली। कोरोनावायरस ( Coronavirus ) ने पूरी दुनिया के कई देशों हिला कर रख दिया है। कई महीनों से लोग घरों में रहकर वायरस से अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। लेकिन इस महामारी का सबसे ज्यादा बुरा असर सिनेमा जगत ( Film Industy ) पर भी देखने को मिल रहा है। देश में बड़ी ही तेजी से कोरोनावायरस बढ़ता ( Speard Corornavirus ) जा रहा है। जिसकी वजह से करीबन तीन महीने से ना ही किसी तरह की शूटिंग शुरू हुई है और ना ही कोई नई फिल्म रिलीज़ हुई हैं। जिससे साफ दिखाई दे रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री को काफी नुकसान हो रहा है। लेकिन बावजूद इसके कई बॉलीवुड स्टार्स इस मुश्किल समय में आगे आकर लोगों की मदद कर रहे हैं। इस बीच कोरोना वॉरियर्स की मदद के लिए आगे आए रोहित शेट्टी एक बार फिर से मुंबई पुलिस ( Helping Mumbai Police ) की हेल्प करने के लिए अपने कदम बढ़ाते हुए नज़र आए।

@iamrohitshetty

Heartfelt gratitude to your genrous & timely help of alloting special rooms to Juhu cops. Helping us maintain safe distance from our families & securing them from co-contamination. TYSM for the warm gesture & devotion for the nation.

- P.S Wavhal (Sr.PI-Juhu)