'साहो' मेकर्स लेकर आ रहे फैंस के लिए बड़ा तोहफा, अब फिल्म का गेम वर्जन होगा रिलीज

बाहुबली फेम एक्टर प्रभास ( Prabhas ) और मशहूर एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ( Shraddha Kapoor ) स्टारर फिल्म साहो ( Saaho ) इन दिनों दर्शकों की पहली पसंद बनी हुई है। एक के बाद एक स्टार्स फिल्म के पोस्टर्स ( saaho poster) , टीजर ( Saaho teaser ) और गानें ( saaho movie songs ) रिलीज कर रहे हैं।

यह मूवी इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक मानी जा रही है। अब फिल्म को लेकर दर्शकों के उत्साह को देखते हुए मेकर्स ने उन्हें एक सरप्राइज दिया है। अब 'साहो' फिल्म के साथ-साथ इसका गेम वर्जन भी आने वाला है।

Hi Darlings! Get into my shoes and experience the action with #SaahoTheGame. Launching soon! #Saaho #SaahoOnAugust30



-#Prabhas pic.twitter.com/hiTjLtIwjt