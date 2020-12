दो विदेशी लड़कियों के कारण बना फिल्म Saajan का ये गाना, पब में म्यूजिक डायरेक्टर की हुई थी मुलाकात

नई दिल्ली | बॉलीवुड फिल्मों और गानों को लेकर कुछ किस्से ऐसे हैं जिनके बारे में आप शायद ही जानते हों। सलमान खान (Salman Khan), संजय दत्त (Sanjay Dutt) और माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) की सुपरहिट फिल्म साजन (Saajan) साल 1991 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म दर्शकों को जितनी पसंद आई थी उतना ही इस फिल्म के गाने भी हिट रहे थे। जिसमें से एक गाना देखा है पहली बार साजन की आखों में प्यार है। इस गाने के बनने के पीछे बड़ी ही दिलचस्प कहानी है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे।

फिल्म इंडस्ट्री के फेमस म्यूजिशियन नदीम और श्रवण की जोड़ी ने साजन के गाने को म्यूजिक दिया था। लेकिन ‘देखा है पहली बार साजन की आखों में..’ (Dekha Hai Pehli Baar Saajan Ki Aankhon Mein Pyar) गाना इत्तेफाक से बन गया था। श्रवण राठौर ने इस बात का खुलासा एक लाइव कॉन्सर्ट के दौरान किया था। उन्होंने बताया था कि वो दोस्त नदीम के साथ के साथ नए साल की पार्टी एक पब में इंजॉए कर रहे थे। तभी उन्हें दो खूबसूरत विदेशी लड़कियां दिखी जिनसे उनकी नजरे मिली। नदीम बेहद ही फ्रैंक थे तो वो सीधा उन लड़कियों से बात करने के लिए चले गए। उसी वक्त दिमाग में ये लाइन आई ‘देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार’ और ऐसे ये गाना बन गया।

29 Years Ago #Saajan Released , Blockbuster , Highest Grosser Of The Year , One Of The Highest Selling Albums In Bollywood, Evergreen Song By Nadeem Shravan, Classic ❤️ #29YearsOfSaajan pic.twitter.com/YQCEC9kmT3