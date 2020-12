माता सीता पर विवादित बयान के बाद Saif Ali Khan ने मांगी माफी, बीजेपी विधायक ने फिल्म आदिपुरुष को लेकर दी थी चेतावनी

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान (Saif Ali Khan) इन दिनों अपनी फिल्म आदिपुरुष (Adipurush) को लेकर चर्चाओं में हैं। हाल ही में उन्होंने फिल्म को लेकर एक विवादित बयान दे दिया था जिसकी वजह से वो बुरी तरह से ट्रोल होने लगे। सैफ फिल्म में रावण का किरदार निभाने वाले हैं और इसी को लेकर उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया था जिसके कारण बवाल मच गया। सैफ ने कहा था कि वो रावण के कैरेक्टर को जस्टीफाई दिखाया जाएगा और माता सीता के अपरहण को न्यायोचित दिखाया जाएगा। राम और रावण की लड़ाई को सही दिखाया जाएगा। इसे लेकर लोगों ने सैफ के साथ फिल्म आदिपुरुष को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया था। जिसके बाद अब सैफ ने माफी मांग ली है।

सैफ के बयान के बाद बीजेपी प्रवक्ता और विधायक राम कदम (Ram Kadam) ने भी एक स्टेटमेंट देकर चेतावनी दी थी। उन्होंने कई सारे ट्वीट कर लिखा था कि सैफ अली खान बहुत ही हैरान करने वाला बयान दिया है। उनके बयान से हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंची है। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, बॉलीवुड में लोगों की भावनाओं को आहत करना लगातार बढ़ता जा रहा है।

राम कदम ने आगे कहा कि हम ये देख रहे हैं कि हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से कई प्रयास किए जा रहे हैं। दूसरे धर्मों के बारे में वो ऐसा क्यों नहीं करते? मैं इसे एक हिंदू के रूप में कह रहा हूं कि हमारी भावनाओं को किसी भी कीमत पर चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। सैफ अली खान ने कहा है कि रावण का किरदार अच्छा दिखाया जाएगा। सीता मां का अपरहण सही दिखाया जाएगा। रावण को मानवीय चेहरा दिखाया जाएगा और श्रीराम के खिलाफ उसका बदला होगा। इससे पहले डायरेक्टर ओम राउत ने तानाजी बनाई थी जिसे दुनियाभर से बहुत प्यार मिला था। उसमें हिंदू के गौरव को दिखाया गया था। लेकिन आदिपुरुष में अगर रावण का किरदार सही दिखाया गया और सीता मां के अपरहण को सकारात्मक तरीके से दिखाने की कोशिश की गई तो ऐसा हम नहीं होने देंगे।

इसके बाद सैफ अली खान ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए माफी मांग ली। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की जानकारी दी गई है कि मेरे एक बयान से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। मेरा इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था। मैं पूरी ईमानदारी से माफी मांगना चाहूंगा। भगवान राम मेरे लिए हमेशा से धार्मिकता और वीरता के प्रतीक रहे हैं। आदिपुरुष में बुराई पर अच्छाई की जीत दिखाई जाएगी। फिल्म की पूरी टीम इसपर ही काम कर रही है।