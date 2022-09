हाई-ऑक्टेन एक्शन सीन्स, डायलॉग और गैंगस्टर ड्रामा लिए जारी हुआ Vikram Vedha का दमदार ट्रेलर; आपस में भीडेंगे Saif Ali Khan-Hrithik Roshan

इस कहानी में सच और झूठ दोनों ही ….! #VikramVedhaTrailer out tomorrow at 2 PM.https://t.co/gPbHy3vCQG#VikramVedha hitting cinemas worldwide on 30th September 2022.#SaifAliKhan @PushkarGayatri pic.twitter.com/xNP8B9ZXdD