सैफ की लाल कप्तान बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम, सबसे कम कमाने वाली फिल्मों में नंबर 1

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान (Saif Ali Khan) की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'लाल कप्तान (Laal Kaptan)' बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाई नहीं कर पा रही है। हालांकि इस फिल्म में सैफ का अघोरी अवतार सभी को पसंद आया है लेकिन फिल्म की कहानी लोगों को पसंद नहीं आ रही है। लाल कप्तान ने अपनी रिलीज के पहले दिन लगभग एक करोड़ से कम का कलेक्शन किया था।

Week: 12th October 2019. This week #Bala enter our chart. While we’ve revised numbers for #Marjaavaan and #BhangraPaaLe due to shift in releases. #BoxOfficeForecast #SuperCinemaTracking #SuperCinema pic.twitter.com/vpgFh4Psxu