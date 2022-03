सायशा शिंदे ने खोले गे ब्वॉयफ्रेंड संग इंटिमेसी लाइफ के राज, कहा- बाथरूम के बाहर

बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत का मोस्ट कंट्रोवर्सियल शो लॉकअप में जब से शुरू हुआ है तब से कंट्रोवर्सी में हैं। सायशा शिंदे ने अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में कई सारे ख़ुलासे कर चुकी हैं। यहां तक की अपने ब्वॉयफ्रेंड संग इंटिमेसी के बारें में भी सायशा शिंदे ने कहा हैं।

कंगना रनौत के शो 'लॉक अप' में ट्रांसजेंडर सायशा शिंदे ने उस वक़्त को याद किया जब वह एक सर्कस के साथ रिलेशनशिप में थी जो उन्हें मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया करता था। सायसा ने इस बात का ख़ुलासा ख़ुद इस शो में पूनम पाण्डे और पायल रोहतंगी से बातचीत के दौरान किया हैं।

Saisha Shinde revealed the secrets of intimacy life with her boyfriend