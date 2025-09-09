खून से लथपथ सलमान, ‘Battle Of Galwan’ में दिखा डेडली लुक

फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' 15 जून, 2020 को गलवान घाटी में हुए भारत-चीन सैन्य संघर्ष पर बेस्ड है। इस फिल्म में भारतीय सैनिकों के साहस और बलिदान को दिखाया जाएगा। सलमान खान इस फिल्म में कर्नल बी. संतोष बाबू का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म का निर्देशन अपूर्व लाखिया कर रहे हैं, जिन्होंने 'शूटआउट एट लोखंडवाला' जैसी फिल्में बनाई हैं। साथ ही इस फिल्म में चित्रांगदा सिंह, जेन शॉ, अंकुर भाटिया, हर्षिल शाह, हीरा सोहल, अभिलाष चौधरी और विपिन भारद्वाज जैसे कलाकार भी नजर आएंगे।