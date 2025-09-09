खून से लथपथ सलमान, ‘Battle Of Galwan’ में दिखा डेडली लुक

Battle Of Galwan: बॉलीवुड के स्टार सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' की शूटिंग में बिजी हैं। हाल ही में उन्होंने फिल्म के सेट से एक ऐसी तस्वीर शेयर की है, जिसे देखकर उनके फैंस हैरान हैं।
सलमान खान ने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें उनके सर से खून बह रहा है और वे वर्दी पहने हुए हैं। तस्वीर में उनके सामने क्लैपरबोर्ड भी दिख रहा है, जो किसी एक्शन सीन की शूटिंग की ओर इशारा कर रहा है। दरअसल, ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और लोग इस पर अपनी रिएक्ट कर रहे हैं।
कई यूजर्स ने सलमान की चिंता जताई है, वहीं कुछ लोग उनके लुक को काफी पसंद कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'भाई फिर से फॉर्म में आ गए हैं।' तो दूसरे यूजर ने कहा, 'थिएटर में इस बार बवाल मचा देना सलमान भाई।'
फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' 15 जून, 2020 को गलवान घाटी में हुए भारत-चीन सैन्य संघर्ष पर बेस्ड है। इस फिल्म में भारतीय सैनिकों के साहस और बलिदान को दिखाया जाएगा। सलमान खान इस फिल्म में कर्नल बी. संतोष बाबू का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म का निर्देशन अपूर्व लाखिया कर रहे हैं, जिन्होंने 'शूटआउट एट लोखंडवाला' जैसी फिल्में बनाई हैं। साथ ही इस फिल्म में चित्रांगदा सिंह, जेन शॉ, अंकुर भाटिया, हर्षिल शाह, हीरा सोहल, अभिलाष चौधरी और विपिन भारद्वाज जैसे कलाकार भी नजर आएंगे।
'बैटल ऑफ गलवान' एक देशभक्ति पर बन रही फिल्म है और सलमान खान का इस फिल्म से जुड़ना इसे और भी खास बना रहा है। अब देखना यह है कि ये फिल्म दर्शकों को कितना पसंद आती है। लेकिन सलमान खान की वायरल तस्वीर ने फिल्म के प्रति उत्सुकता जरूर बढ़ा दी है।