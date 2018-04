बॉलीवुड से हॉलीवुड तक का सफर तय कर चुकी अदाकारा प्रियंका चोपड़ा एक बार फिर बॉलीवुड की ओर रूख कर चुकी हैं। जल्द ही वह बॅालीवुड के दबंग सलमान खान के साथ उनकी अगली फिल्म भारत में मुख्य किरदार निभाती दिखाई देंगी। इस बात की जानकारी खुद ट्रेड एनॅालिस्ट तरण आदर्श ने ट्विटर के जरिए दी है। भारत की शूटिंग शूरू हो चुकी है।

It's OFFICIAL... Priyanka Chopra joins the cast of #Bharat... Stars Salman Khan... #TigerZindaHai director Ali Abbas Zafar directs... Produced by Atul Agnihotri and Bhushan Kumar... #Eid2019 release.