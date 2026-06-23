लखनऊ अग्निकांड मामले में 15 लोगों की मौत पर स्मृति ईरानी ने दिया बयान, बोलीं- मैं प्रार्थना करती हूं उनकी आत्मा को शांति मिले

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में नजर आ रहीं स्मृति ईरानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक भावुक संदेश साझा करते हुए इस घटना को अत्यंत दुखद बताया। उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना की। साथ ही उन्होंने शोक संतप्त परिवारों को इस कठिन समय में हिम्मत और शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना भी की।