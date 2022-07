फिर बड़े पर्दे पर दिखेगी 'करण अर्जुन' की जोड़ी, सालों बाद इस फिल्म में साथ नजर आएंगे Shah Rukh Khanऔर Salman Khan

Shah Rukh Khan और Salman Khan को साथ देखने के लिए अक्सर दर्शक बेताब रहते हैं। दोनों की ही अपनी अलग फैन फॉलोइंग है। शाहरुख खान (Shahrukh Khan) की फिल्म 'पठान' (Pathaan) में सलमान खान (salman Khan) कैमियो कर रहे हैं। इसके अलावा भी हम आपके लिए एक और खुशखबरी लाए हैं। यहां आपको दोनों पूरी फिल्म में एक साथ नजर आएंगे।

एक रिपोर्ट की मानें तो दोनों सितारे जल्द ही एक ऐसी ऐक्शन फिल्म में नजर आएंगे जिसमें उनके किरदार लार्जर दैन लाइफ होंगे। ये यशराज फिल्म की एक स्पाई-थ्रिलर फिल्म होगी। इस फिल्म को आदित्य चोपड़ा (Aditya Chopra) लिखने वाले हैं, जिसमें सलमान खान और शाहरुख खान एक साथ नजर आएंगे। इस खबर को सुनने के बाद फैंस काफी खुश हैं। ये इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म साबित हो सकती है। इससे पहले ये दोनों सुपरस्टार राकेश रोशन की फिल्म 'करण अर्जुन' में नजर आए थे।

