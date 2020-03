कटरीना की वजह से सलमान खान का माथा हुआ गर्म, एक और टॉप बॉलीवुड एक्टर से छिड़ गई है जंग!

नई दिल्ली | बॉलीवुड के राधे सलमान खान (Salman Khan) जितना अपनी दोस्ती के लिए जाने जाते हैं उतना ही अपनी दुश्मनी के लिए भी वो फेमस हैं। इंडस्ट्री में ऐसे कई लोग हैं जो सलमान की गुड बुक में शामिल नहीं होते हैं। ये लोग ज्यादातर वही होते हैं जो दबंग खान के अपनों के करीब होकर उनको तकलीफ पहुंचाते हैं। अब हाल ही में सोर्सेस की मानें तो सलमान खान का माथा बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर विक्की कौशल (Vicky Kaushal) पर गर्म हो रहा है। इसकी वजह से विक्की की कटरीना मैडम से दोस्ती।

