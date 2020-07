Salman Khan का पीछा नहीं छोड़ रहे ट्रोलर्स, Katrina को विश करने पर बोले- आपकी पोस्ट पर इतने लाइक, कौन से देश से फैंस खरीदे हैं

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ (Katrina Kaif) ने 16 जुलाई को अपना जन्मदिन मनाया। उन्होंने केक काटकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट (Katrina Kaif birthday celebration) किया। वहीं उन्हें सेलेब्स से लेकर फैंस ने ढेरों बधाईयां दीं। लेकिन इन विशेज़ में सबसे खास रही सलमान खान (Salman Khan) की शुभकामनाएं। उन्होंने कटरीना को खास अंदाज में बर्थडे विश (Salman Khan wished Birthday to Katrina Kaif) किया। कैट के साथ अपनी फोटो पोस्ट कर जन्मदिन की बधाई दी। इस तस्वीर में दोनों एक दूसरे की आंखों में देख (Salman Khan post photo with Katrina Kaif) रहे हैं। उन्होंने कैप्शन में लिखा- हैप्पी बर्थडे कैटरीना कैफ। सलमान के इस पोस्ट को जहां कुछ लोगों ने पसंद किया तो कई यूजर्स ने उन्हें एक बार फिर ट्रोल (Salman Khan trolled) कर दिया। सुशांत के निधन के बाद से सलमान लगातार ट्रोलर्स और सुशांत के फैंस के (Users and Sushant fans trolled Salman) निशाने पर हैं। वो जैसे ही कोई भी पोस्ट करते हैं लोगों का गुस्सा उनपर निकलना शुरू हो जाता है।

सलमान खान ने अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर पर कटरीना कैफ (Salman Khan Katrina Kaif post) के साथ फोटो पोस्ट की है। जिसपर यूजर्स ने कमेंट्स की बौछार लगा दी है। एक यूजर ने लिखा- कौन सी ऐप यूज करते हो भाई फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए?? और कौन से देश से फैंस खरीदे हैं जो फटाफट लाइक करते हैं आपकी पोस्ट। तो दूसरी यूजर ने लिखा- तुम्हारा करियर सौ प्रतिशत खत्म हो चुका है।

कुछ यूजर्स ने कटरीना और सलमान की उम्र के फासले को लेकर भी कमेंट (Salman Khan trolled on age) करना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा- बूढ़ा आदमी और जवान लड़की। तो दूसरे ने लिखा- ससुर बनने की उम्र में मौज।

एक यूजर ने सलमान और कटरीना के रिश्ते (Salman Khan Katrina Kaif breakup) पर कमेंट किया- डबल स्टैंडर्ड, कटरीना से ब्रेकअप के बाद तो सारी फिल्में छीन ली थी और पैचअप के बाद हैप्पी बर्थडे। तुम यही चाहते हो कि सब हां करें।

एक यूजर ने लिखा फिल्मी दुनिया में तुम बादशाह हो। फिल्म इंड्सट्री डरती है आपसे हम नहीं डरते हैं। सबका टाइम आता है आपका भी आएगा।