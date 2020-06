Salman के जीजा आयुष शर्मा, जहीर इकबाल और कई एक्टर्स ने छोड़ा ट्विटर, कहा- नफरत फैलाने का बना माध्यम

नई दिल्ली: एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत (Sushant Singh Rajput Death) के बाद लोग गुस्से में हैं और सोशल मीडिया (Social Media) पर कुछ एक्टर्स को आड़े हाथों ले रहे हैं। लेकिन अब ट्रोलिंग से बचने के लिए कुछ स्टार्स ने ट्विटर ही छोड़ने का फैसला कर लिया है। शनिवार को एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने ट्विटर (Sonakshi Sinha Deactivates Twitter Account) छोड़ा था। जिसके बाद अब सलमान खान (Salman Khan) के जीजा आयुष शर्मा (Aayush Sharma) और एक्टर जहीर इकबाल ने भी ट्विटर छोड़ने की घोषणा कर दी है।

आयुष शर्मा (Aayush Sharma Deactivates Twitter Account) ने अपने आखिरी ट्वीट का स्क्रीन शॉट लेकर इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। इसमें उन्होंने लिखा है, '280 शब्द किसी भी इंसान को परिभाषित करने के लिए कम हैं लेकिन 280 शब्द फेक न्यूज, नफरत और नकारात्मकता फैलाने के लिए काफी हैं। इस मानसिकता के लिए साइन अप नहीं किया था। खुदा हाफिज'

सलमान खान द्वारा निर्मित फिल्म नोटबुक से बॉलीवुड डेब्यू करने वाले एक्टर जहीर इकबाल (Zaheer Iqbal) ने भी ट्विटर छोड़ने का फैसला लिया है। उन्होंने भी अपने आखिरी ट्वीट के स्क्रीनशॉट को इंस्टाग्राम पर साझा किया है। इस ट्वीट में लिखा है, 'अलविदा ट्वीटर'।

आपको बता दें कि इससे पहले सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) ने ट्विटर छोड़ने की घोषणा की थी। उन्होंने अपने आखिरी ट्वीट में लिखा, 'अपने मानसिक स्वास्थ्य को बचाने की दिशा में सबसे पहला कदम है खुद को नेगेटिविटी से दूर रखना। ट्विटर इन दिनों कुछ ऐसा ही बन चुका है। इसलिए मैं अपना अकाउंट डिएक्टिवेट कर रही हूं। बाय, पीस आउट।'

वहीं साकिब सलीम (Saqib Saleem) ने भी ट्विटर छोड़ते वक्त लिखा, हेलो ट्विटर, जब हम पहली बार मिले थे तो आप प्यारे थे। भावनाओं को व्यक्त करने, ज्ञान इकट्ठा करने और कई अलग-अलग दृष्टिकोणों को समझने का एक बड़ा मंच था। लेकिन, अब सभी नफरत में खो गए। पिछले कुछ दिनों ने मुझे एहसास कराया कि मुझे अपनी लाइफ में ऐसी एनर्जी की जरूरत नहीं है।

I am Breaking Up with you Twitter