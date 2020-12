230 करोड़ रुपए में बिके Salman Khan की फिल्म राधे के राइट्स, इस कंपनी के साथ हुई डील

नई दिल्ली | बॉलीवुड के दबंग सलमान खान (Salman Khan) की फिल्म ‘राधे: योर मोस्ट वॉन्टेड भाई’ (Radhe: Your Most Wanted Bhai) इन दिनों खास वजह से चर्चाओं में हैं। फिल्म की रिलीज को लेकर हाल ही में खबर आई थीं कि इसे साल 2021 की ईद में दर्शकों के बीच उतारा जा सकता है। सलमान ने फैंस को ये तोहफा अपने जन्मदिन पर दिया था। वहीं अब फिल्म को लेकर बड़ी खबर आई है। दरअसल, सलमान ने फिल्म के रिलीज राइट्स जी स्टूडियो को मोटी रकम में बेच दिए हैं। सलमान अपनी फिल्म को थियेटर्स में ही रिलीज करना चाहते थे हालांकि कोरोना को देखते हुए क्या होगा इसपर कह पाना बेहद मुश्किल है। सलमान ने भी इसी कारण ये फैसला मेकर्स पर छोड़ दिया।

अब बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, सलमान ने फिल्म राधे के सारे राइट्स जी स्टूडियों को 200 करोड़ से ऊपर की रकम में बेच दिए हैं। बताया जा रहा है कि लगभग 230 करोड़ में फिल्म के थिएटर, सैटेलाइट, डिजिटल और म्यूजिक राइट्स को बेचा गया है। सलमान और फिल्म के मेकर्स के लिए वाकई ये बहुत बड़ी डील साबित होने वाली है। कोरोना काल में ये अब तक का सबसे बड़ा सौदा बताया जा रहा है।

