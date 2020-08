गणपति विर्सजन के मौके पर मस्ती में झूमते हुए Salman Khan का डांस वीडियो आया सामने, सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ( Salman Khan ) के घर हर साल गणपति बप्पा का बड़े ही धूमधाम से स्वागत किया जाता है। इस बार कोरोनावायरस ( Coronavirus ) के चलते खान परिवार ने बड़े ही साधारण ढंग से बप्पा को अपने घर में स्थापित किया है, लेकिन इस बीच बार सोशल मीडिया पर सलमान खान का एक वीडियो तेजी ( Salman Khan dance video viral ) से वायरल हो रहा है। यह वीडियो बीते साल का है। जिसमें में गणपति विसर्जन के दौरान सलमान खुशी में खूब झूमते हुए नज़र आए। वीडियो को देख आप अंदाजा लगा ही लेंगे कि वह कितने खुश हैं।

#SalmanKhan dancing.

along with his Family. With 'Dhol-Tasha' music in the background, he enjoyed every moment. He even got his niece #AlizehAgnihotri to dance with him.#GanpatiVisarjan #GanpatiBappaMorya pic.twitter.com/b8NXMHggHN