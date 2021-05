लंबे इंतजार के बाद रिलीज़ हुई सलमान खान की फिल्म 'राधे', फैंस बोले- 'भाईजान शानदार'

नई दिल्ली। एक लंबे समय के बाद बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म राधे:यो मोस्ट वांटेड भाई ओटीटी प्लेटफॉर्म जी 5 पर रिलीज़ हो गई है। खास बात यह भी है कि पहली बार एक्ट्रेस दिशा पाटनी सलमान खान संग बड़े पर्दे पर रोमांस करती हुई नज़र आने वाली है। फिल्म के डायरेक्टर जाने-माने कोरियोग्राफर प्रभु देवा है। दिशा के अलावा एक्टर जैकी श्रॉफ और रणदीप हुड्डा भी मुख्य किरदार में नज़र आ रहे हैं। वहीं फिल्म के रिलीज़ होने से पहले महामारी की वजह से आईपीएल भी कैसिंल हो गए हैं। जिसका फायदा फिल्म को खूब हो रहा है।

फिर चला कॉप अवतार में सलमान का जादू

फिल्म राधे की कहानी की बात करें तो इसमें एक बार फिर से सलमान खान कॉप के रोल में नज़र आ रहे हैं। जो इस बार ड्रग माफिया से पंगा लेते हुए दिखाई दे रही हैं। बाकी फिल्मों की तरह ही सलमान इस फिल्म में भी खूब एक्शन, ड्रामा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिसे देख सलमान के फैंस उनकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। फिल्म देखने के बाद सलमान के फैंस कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

वैसे आपको बता दें सलमान खान और प्रभु देवा के लिए यह बड़ा चैलेंज था कि कॉप के किरदार में सलमान को और फिल्मों से अलग दिखाना था। वहीं सलमान ने अपने फैंस से वादा भी किया था उनकी यह फिल्म बाकी फिल्मों से अलग होगी।

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️#Radhe in one world is a BLOCKBUSTER.

It’s the best #SalmanKhan film till now with respect to its length, super gripping plot & perfect comic timing. Even though played in Dubai, Salman’s super-stardom shines here too.



A must watch.#RadheReview @ZeeStudios_ pic.twitter.com/BT3sdN2Vk6