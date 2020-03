मौत के बाद अब्दुल्ला और सलमान का पुराना वीडियो हुआ वायरल, 122 किलो के भांजे को कंधे पर दबंग खान ने उठाया था

नई दिल्ली | एक तरफ देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है और दूसरी तरफ सलमान खान (Salman Khan) के लिए ये घड़ी बेहद दुखभरी साबित हो रही है। उनके भतीजे अब्दुल्लाह खान (Abdullah Khan) का निधन हो गया है जिसके बाद तमाम बॉलीवुड स्टार्स शोक प्रकट कर रहे हैं। इसी बीच सलमान खान और भांजे अब्दुल्ला का पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सलमान अपने 122 किलो वजन वाले भांजे अब्दुल्ला को उठाते हुए नजर आ रहे हैं।

I am @beingstrongind and he is @realstrongin pic.twitter.com/CrpJXBFnAy