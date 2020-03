अर्पिता की बेटी Ayat को सलमान ने किया प्यारा किस, भांजी के साथ मस्ती करते दिखे भाई जान

नई दिल्ली। सलमान खान ने भले ही शादी का स्वाद ना चखा हो ,लेकिन बच्चो के प्रति उनका प्यार हमेशा से ही देखने को मिल जाता है फिर चाहे उनकी फिल्म में बच्चों के साथ का किरदार हो या फिर पर्दे के पीछे। उनका बच्चों से काफी बड़ा लगाव रहा है। अक्सर सलमान को जब भी समय मिलता है वो अर्पिता के बच्चों के संग ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताना पसंद करते है। सोशल मीडिया पर सलमान खान, अर्पिता के बेटे अहिल के साथ की की तस्वीरे अक्सर वायरल होती रहती है। लेकिन पहली बार सलमान अर्पिता की क्यूट बेटी Ayatके संग कुछ इस तरह का प्यार जताते नज़र आ रहे है। जिसका एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है।इसमें वह उनके साथ खेलते नजर आ रहे हैं।

दरअसल, मामा भांजी के प्यार का यह वीडियो अर्पिता शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है और सलमान ने इसे रीपोस्ट किया है। वीडियो पोस्ट करते हुए सलमान ने कैप्शन में लिखते हुए कहा कि हम सभी आपसे प्यार करते हैं, आपके मामू। वीडियो में आप देख सकते हैं कि सलमान, बेबी आयत को किस करते दिखाई दे रहे हैं और वह उनके साथ खेल रहे हैं। सोशल मीडिया पर सलमान और आयत का यह क्यूट वीडियो धमाल मचा रहा है।

Welcome to this beautiful world Ayat. Thank u Arpita n Ayush for the best birthday gift for the whole family. May everyone who reads this bless her n may she grow up n make everyone proud. Thank u for all the love n respect. You all have been very kind, thank u thank u thank u!