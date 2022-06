'नो एंट्री' के सीक्वल में होगी 10 एक्ट्रेसेस की एंट्री, लारा ,बिपाशा और ईशा देओल का पत्ता हुआ साफ?

2005 में आई फिल्म नो एंट्री ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया था। लोगों को फिल्म बहुत पसंद आई थी। फिल्म ने बॉक्स आफिस पर भी खूब धमाल मचाया था तभी से लोग फिल्म की दूसरी किस्त का इंतजार कर रहे थे। अब जल्द ही फिल्म की दूसरी किस्त आने वाली है। इस बार फिल्म का टाइटाल 'नो एंट्री में एंट्री' (No Entry Mein Entry) होगा।

Published: June 17, 2022 11:37:54 am

17 साल बाद फिल्म का सीक्वल बनने जा रहा है, जिसमें इसकी ऑरिजिनल स्टार कास्ट ही नजर आएगी। इसके साथ इस बार फिल्म में कुछ बदलाव देखने को भी मिलेंगे। इस बार फिल्म में आपको 10 एक्ट्रेसेस का तड़का देखने को मिलेगा। रिपोर्ट्स की मानें तो इस कॉमेडी फिल्म में एक-दो बल्कि 10 हीरोइनें होगी।

salman khan no entry mein entry will have 10 actresses