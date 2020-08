Salman Khan ने परिवार के साथ मिलकर की बप्पा की आरती, फोटोग्राफर्स में बांटे मिठाई के डिब्बे- देखें Video

View this post on Instagram

Salman and Iulia whisper their wishes into Gannuji’s ears! Scenes from the Khan’s famm’s Ganesh Visarjan! FOLLOW 👉 @voompla INQUIRIES 👉 @ppbakshi . #voompla #bollywood #salmankhan #iuliavantur #bollywoodstyle #bollywoodfashion #mumbaidiaries #ganpatibappamorya #ganeshchaturthi #ganeshchaturthi2020 #delhidiaries #indianactress #bollywoodactress #bollywoodactresses