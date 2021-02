Salman Khan ने उठाया राखी सावंत की मां के कैंसर के इलाज का सारा खर्च! Rakhi ने लगाई थी मदद की गुहार

नई दिल्ली: टीवी रियलिटी शो 'बिग बॉस 14' (Bigg Boss 14) में राखी सावंत ने घर के कंटेस्टेंट्स के साथ-साथ दर्शकों को भी खूब हंसाया। लेकिन शो से निकलते ही राखी उस हैरान रह गईं जब उन्हें पता चला कि उनकी मां का कैंसर का इलाज चल रहा है। एक तरफ जहां बाकी के कंटेस्टेंट्स बिग बॉस से निकलने के बाद पार्टी कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। वहीं, राखी इन दिनों अस्पताल के चक्कर काट रही हैं। इतना ही नहीं, राखी ने हाल ही में कहा था कि वह पैसों की तंगी से गुजर रही हैं। उनके सारे पैसे उनकी मां के इलाज में लग गए हैं। लेकिन अब सलमान खान उनकी मदद के लिए आगे आए हैं।

राखी की मां ने किया धन्यवाद

दरअसल, राखी सावंत (Rakhi Sawant) ने एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वह अस्पताल में नजर आ रही हैं और उनके साथ उनकी मां भी हैं। दोनों सलमान खान और सोहेल खान का धन्यवाद कर रही हैं। राखी की मां कहती हैं "अभी मेरा कीमो चल रहा है। मैं अस्पताल में हूं। आज का चार कीमो हुआ है, दो बाकी है। उसके बाद ऑपरेशन होगा। थैंक्यू सलमान बेटा। आप लोगों को परमेश्वर खूब आगे बढ़ाए। आप लोग सही सलामत रहो। आपके साथ परमेश्वर है। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी।" उसके बाद वीडियो में राखी भी सलमान खान को धन्यवाद कहती हैं। राखी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

#RakhiSawant's Mom thanking #SalmanKhan ❤️❤️..Salman is taking care of all the money needed for her battle against Cancer...This Man always makes me Proud✨🙌 pic.twitter.com/EgmDkiAbaq