सलमान खान की फिल्म 'राधे' का पहला गाना 'सीटी मार' हुआ रिलीज

नई दिल्ली। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान की फिल्म 'राधे: योर मोस्ट वॉन्टेड भाई' की पिछले साल से चर्चा हो रही है। उनकी इस मोस्ट अवेटिड फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया जा चुका है। जिसे फैंस का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। अब फिल्म का पहला गाना भी रिलीज कर दिया गया है। गाना है- 'सीटी मार'। यूट्यूब पर रिलीज होते ही गाने ने धमाल मचा दिया है।

सलमान ने की अल्लू की तारीफ

गाने को काफी पसंद किया जा रहा है। सलमान खान ने ट्वीट कर गाने के रिलीज की जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को धन्यवाद किया और उनके परफॉर्मेंस की तारीफ की। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, 'थैंक्यू अल्लू अर्जुन सीटी मार गाने के लिए। गाने में तुम्हारी परफॉर्मेंस शानदार है। जिस तरह तुमने डांस किया। तुम्हारा स्टाइल। तुम जबरदस्त हो। अपना ध्यान रखो और सुरक्षित रहो। लव यू ब्रदर।' इसके साथ, सलमान खान ने अल्लू अर्जुन को टैग किया है। फैंस उनके ट्वीट पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

Thank u Allu arjun for seeti maar absolutely loved the way u have performed in the song, the way u dance, your style, u r simply fantastic.. tk care n b safe. Rgds to ur family .. love u brother @alluarjun#SeetiMaar https://t.co/St8cWOmNKX