सलमान खान पर टूटा दुखों का पहाड़, हुई इस करीबी पारिवारिक सदस्य की मौत, परिवार में मचा कोहराम

देश में चल रहे कोरोना संकट के बीच बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। दरअसल, उनके एक करीबी पारिवारिक सदस्य की मौत हो गई है। ये रिश्ते में सलमान के कजिन लगते थे। सलमान ने ट्वीट कर शोक जताया है। बताया जा रहा है कि अब्दुल्ला,सलीम खान की छोटी बहन का बेटा था।

Will always love you... pic.twitter.com/bz0tBbe4Ny