काला हिरण केस में राहत मिलने पर इमोशनल हुए Salman Khan ने किया फैंस का शुक्रिया अदा, लोगों ने पटाखे फोड़कर मनाया जश्न

नई दिल्ली। सालों से चले आ रहे काला हिरण ( BlackBug Case ) शिकार मामले में आखिरकार बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ( Salman Khan ) को राहत मिल गई है। बीते दिन यानी कि गुरुवार को काला हिरण मामले में राघवेंद्र काछवाल कोर्ट ने राजस्थान सरकार की याचिका को खारिज करते हुए सलमान को इस इल्जाम से बरी कर दिया है। आपको बता दें सलमान पर आर्म्स एक्ट ( Arms Act ) के तहत एक्सपायर्ड हो चुके हथियार को रखने और उससे हिरण का शिकार करने का आरोप लगा था। खैर, कोर्ट के फैसले के बाद सलमान काफी इमोशनल नज़र आए और उन्होंने अपने फैंस को एक स्पेशल मैसेज भी दिया।

The man who may not be their in ur happy times but he make sure that he will be available in ur bad times . Most helpful person and kind hearted man .



WE LOVE YOU SALMAN KHAN pic.twitter.com/OM1p4dXrm3