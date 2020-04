लॉकडाउन के बीच पहली बार सलमान खान ने तोड़ी चुप्पी, बोले-यह है मदद का असली चैलेंज, आप भी लें, पोस्ट वायरल

अभिनेता सलमान खान ( Salman Khan ) इंडस्ट्री में अपनी दबंगई के लिए पहचाने जाते हैं। बात चाहे किसी एक्टर, एक्ट्रेस के लॉन्च की हो या फिर लोगों की मदद की। वे हमेशा किसी भी प्रकार की मदद के लिए पीछे नहीं रहते। फिलहाल पूरा देश कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में पूरे देश में दिहाड़ी मजदूर आर्थिक और खाने-पीने के संकट के दौर से गुजर रहे हैं।

बॉलीवुड सेलेब्स पीएम केयर्स फंड और चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में दान देने के बाद इंडस्ट्री के दिहाड़ी मजदूरों की दिल खोलकर मदद कर रहे हैं। सलमान और शाहरुख जैसे स्टार्स प्रतिदिन हजारों को मजदूरों का पेट भर रहे हैं। इतना ही सलमान खान ने तो हजारों मजदूरों के खाते में कैश भी जमा कराया है।

कोविड वायरस लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों की मदद करने के लिए तमाम सेलेब्रिटिज आगे आ रहे हैं। मुंबई में कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी ने सवा लाख परिवारों को राशन बांटकर मदद भेजी हैं, जिसका सलमान खान ने स्वागत करते हुए अन्नदान को ऐसा चैलेंज बताया है, जिसे सब लोगों को अपनना चाहिए।

Baba and baba's baba zeeshan ne aan baan aur shaan se 1,25,000 families ko ration bataa hai. Now this is a challenge that one should be a part of.. Challenge 'Anna Daan' Karo to khud ya kissi bharosemand ke through... @BabaSiddique @zeeshan_iyc pic.twitter.com/317KPrxWyp

सलमान ने बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे जीशान की फोटो शेयर की है, जिसमें दोनों राशन के समान के बीच खड़े दिख रहे हैं। इस फोटो के साथ सलमान ने लिखा- बाबा और बाबा के बाबा जीशान ने आन बान और शान से एक लाख 25 हजार परिवारों को राशन बांटा है। इस चैलेंज का हिस्सा भी को बनना चाहिए-चैलेंज अन्न दान। करो तो खुद या किसी भरोसेमंद के जरिए।

25 डेली वेज वर्कर्स के खातों में भेजे पैसे

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सलमान खान ने खुद इंडस्ट्री के 25 हजार डेली वेज वर्कर्स के खातों में रुपए भेजे हैं। हालांकि, सलमान ने इसका जिक्र सोशल मीडिया पर कहीं नहीं किया। जिन फिल्मी संस्थाओं के जरिए सलमान ने चैरिटी की, उनके पदाधिकारियों की तरफ से इसका खुलासा किया गया है। अब तो उनके पैसे ट्रांसफर कराने का स्क्रीनशॉट भी वायरल हो रहा है।

Thank u Balaji Rao of Venky’s Chicken for the 10,000 eggs and chicken not once but twice for the villagers here in Panvel. Would request kindly let us have the same again for them and for me as well as they hv run out of chicken and eggs and so hv we .... @vencobbchicken