शाहरुख खान से जल गए सलमान खान, जाने इसके पीछे की खास वजह

View this post on Instagram

King of romance Shah Rukh Khan ya hum? Khushi ke dil ki baat samajhana itna easy bhi nahi hai...#4DaysToDabangg3 (Ticket Booking Link in bio) @arbaazkhanofficial @aslisona @saieemmanjrekar @prabhudevaofficial @kichchasudeepa @nikhildwivedi25 @skfilmsofficial @saffron_bm