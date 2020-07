Sushant suicide case में सलमान खान से नहीं की जाएगी पूछताछ, मुंबई पुलिस ने किया खुलासा

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस (Sushant singh Rajput suicide case) में मुंबई पुलिस पूरी गंभीरता से जांच कर रही है। अब तक पुलिस 35 लोगों से पूछताछ कर चुकी (Police interrogate 35 people in Sushant Singh Case) है। पिछले एक महीने में सुशांत के घरवालों से लेकर कई सेलिब्रिटीज संजना सांघी, मुकेश छाबड़ा, रिया चक्रवर्ती, संजय लीला भंसाली और यशराज जैसो से पूछताछ की जा (Police investigation in Sushant Singh Case) चुकी है।

वहीं इसी कड़ी में सलमान खान (Salman Khan) का नाम भी सामने आ रहा था। पिछले कुछ दिनों से खबर आ रही थी कि सुशांत सुसाइड केस में सलमान खान की मैनेजर रेशमा शेट्टी (Salman Khan ex-manager Reshma Shetty) के बाद उनसे भी पुलिस पूछताछ करेगी। लेकिन अब मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने आधिकारिक तौर पर इस खबर से इंकार कर दिया है।

खबरों के मुताबिक, सुशांत सिंह राजपूत के साथ सलमान खान एक फिल्म बनाने वाले थे लेकिन किसी विवाद के चलते इस प्रोजेक्ट को बंद (Salman Khan close the project with Sushant Singh) कर दिया गया था। इसी को लेकर सलमान की मैनेजर रह चुकी रेशमा शेट्टी से भी पूछताछ (Police interrogated Reshma Shetty) की जा चुकी है। तभी से ये खबरें आ रही थीं अब सलमान खान को भी पुलिस सवाल-जवाब के लिए बुलाएगी। लेकिन फिलहाल इस खबर पर विराम लग गया है। डीसीपी ने इन सभी खबरों को बकवास बताया (DCP denie Salman Khan an will not be questioned by Mumbai Police) है। उन्होंने सलमान खान से पूछताछ किए जाने की खबर से साफ इंकार किया (Salman Khan will not be summoned in Sushant case) है।

गौरतलब हो कि सुशांत की मौत के बाद सलमान खान पर लोगों का गुस्सा भड़का हुआ (Social media anger on Salman Khan) है। सोशल मीडिया पर उन्हें काफी बुरा-भला कहा जा रहा है। सुशांत के निधन के बाद ऐसी खबरें सामने आईं कि उन्हें इंडस्ट्री के ही लोगों ने नीचा दिखाने की कोशिश की (Industry bad behavior with Sushant Singh) थी। उन्हें अच्छी फिल्में नहीं मिलने दी जा रही थी। शेखर कपूर ने अपने बयान में खुद इस बात का खुलासा किया था। इंडस्ट्री से सुशांत को बॉयकॉट (Sushant Singh Rajput boycott) किया जा रहा था। इसी में कई बड़े स्टार्स के साथ सलमान खान का नाम भी सामने आया। उसी के बाद से सोशल मीडिया पर सुशांत के फैंस (Sushant Singh Rajput fans) और लोगों का गुस्सा दबंग खान पर बना हुआ है। हालांकि सलमान खान ने अपने फैंस से एक पोस्ट करके सुशांत के फैंस का सपोर्ट करने की बात कही थी।