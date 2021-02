संदीप नाहर की आत्महत्या की खबर सुनकर दुखी हुए अक्षय कुमार, बोले- दिल टूट गया है, उसे मैंने..

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर संदीप नाहर की आत्महत्या (Sandeep Nahar Suicide) ने एक बार फिर पूरे बॉलीवुड को झटका दिया है। दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत और अक्षय कुमार के साथ काम कर चुके संदीप नाहर ने 15 जनवरी को सुसाइड कर ली। संदीप ने फिल्म में ‘एमएस धोनीः द अनटोल्ड स्टोरी’ और केसरी में अपने अभिनय की छाप दर्शकों के दिल में छोड़ी थी। संदीप की सुसाइड की खबर सामने आने के बाद बॉलीवुड सेलेब्स लगातार दुख जता रहे हैं। अनुपम खेर के बाद अक्षय कुमार ने भी संदीप नाहर की मौत पर शोक व्यक्त किया है। संदीप की खुदखुशी की खबर सुनकर अक्षय को बड़ा सदमा पहुंचा है।

अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए लिखा- संदीप नाहर के बारे में जानकर मेरा दिल टूट गया है। उसे मैंने खाने के शौकीन के रूप में देखा था। बेहद ही खुशमिजाज यंग मैन था वो। केसरी के वक्त पर हम सभी ने उसे ऐसा ही देखा था। लाइफ बहुत अनिश्चित है। उन लोगों की मदद जरूर करें जो थोड़ा भी लो फील कर रहे हैं। संदीप की आत्मा को भगवान शांति मिले। अक्षय के अलावा अनुपम खेर ने भी एक्टर की आत्महत्या पर दुख जताया है।

Heartbreaking to know about #SandeepNahar’s passing away. A smiling young man passionate for food as I remember him from Kesari. Life’s unpredictable. Please seek help if ever feeling low. Peace for his soul 🙏🏻 pic.twitter.com/sHPTvzLYoQ