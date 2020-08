Sanjay Dutt की फ्लूइड सैंपल की रिपोर्ट आई सामने, थर्ड नहीं चौथे स्टेज पर जा पहुंचा है फेंफड़ों का कैंसर

अभिनेता संजय दत्त की फ्लूइड सैंपल की रिपोर्ट सामने ( Sanjay Dutt's fluid sample report has come out ) आई है। जिसमें उनका लंग कैंसर चौथे स्टेज ( Lung cancer is in fourth stage ) पर पहुंचने की बात सामने आई है। मुंबई ब्लास्ट ( Mumbai Blast ) में दोषी पाए जाने के चलते वह इलाज के लिए अमेरिका नहीं जा सकते हैं। संजय दत्त की पत्नी मान्यता दत्त ( Manyata Dutt ) ने सभी से प्यार और सपोर्ट करने की बात कही है।