पापा की फेंकी हुई अधजली सिगरेट पीने लगे थे संजय दत्त, पकड़े जाने पर मिली थी ये सजा

गुजरे जमाने के महान एक्टर सुनील दत्त की आज यानी 6 जून को बर्थ एनिवर्सरी है। इनका जन्म 1929 में झेलम (पाकिस्तान) में हुआ था। एक ऐक्टर के तौर पर उन्होंने अपने फिल्मी करियर में बेहतरीन काम किया। इन्होंने न सिर्फ फिल्मों में काम किया बल्कि निर्देशन की भी कमान संभाली। 25 मई 2005 को हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया।

Published: June 06, 2022 11:01:39 am

फिल्मों से लेकर राजनीति तक इनका नाम हमेशा रोशन रहा और संजय दत्तके रूप में आज भी चमक रहा है। संजय दत्त ने अपना बचपन बेहद ही शान-ओ-शौकत में गुजारा। बहुत छोटी उम्र से ही उन्होंने सिगरेट पीना शुरू कर दिया था। इस बात का खुलासा खुद संजय दत्त ने अपने पिता के सामने किया था। संजय बचपन में काफी शरारती थे और अपने पापा द्वारा फेंके गए सिगरेट के टुकड़ों को चोरी-छुपे पिया करते थे।

sanjay dutt used to smoke cigarettes thrown by sunil dutt