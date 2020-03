स्ट्रगल के समय जिस ढाबे पर खाना खाते थे संजय मिश्रा, उसी जगह ऑमलेट बनाते आए नज़र,वायरल हुईं तस्वीरें

नई दिल्ली। संजय मिश्रा ( Sanjay Mishra ) की फिल्म 'कामयाब' ( Kamyab ) जल्दी ही रिलीज़ होने है। इस फिल्म को लेकर संजय काफी उत्साहित है। इस फिल्म की दो खास बातें हैं। पहली तो ये कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर बॉलीवुड के बादशाह शाहरूख खान ( Shahrukh Khan ) और दूसरी बात ये कि 'कामयाब' फिल्म कहीं ना कहीं संजय मिश्रा की असल जिंदगी से मेल खाती है। वहीं सोशल मीडिया पर संजय की कुछ तस्वीरें काफी वायरल हो रही है। इन तस्वीरों में संजय मिश्रा एक अंडे बनाने वाली की दुकान पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये ढाबा वहीं है जहां स्ट्रगल के दौरान संजय खाना खाते थे। इन तस्वीरों में वो ऑमलेट बनाना रहे हैं।

संजय मिश्रा की कहानी ऐसे ही ढाबे से शुरू हुई थी। जी हां, संजय मिश्रा उन बेहतरीन कलाकारों में से एक हैं जिनकी एक्टिंग का हर कोई दीवाना है। लेकिन एक वक्त उनकी जिंदगी में ऐसा आया था कि जब उन्होनें 140 फिल्मों को करने के बाद बीमारी के चलते उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया था। उस दौरान उनके पिता ने उनकी खूब देखभाल की। संजय जैसे ही ठीक हुए तभी उनके पिता गुज़र गए। इस घटना ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया। वो मानसिक तौर पर समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर उन्हें करना क्या है। मुंबई जाना था लेकिन वो हरिद्वार चले गए। यही नहीं उन्होंने एक ढाबे पर काम करना शुरू किया।

ढाबे के मालिक को बिल्कुल नहीं पता था कि संजय बॉलीवुड के स्टार है लेकिन ढाबे पर आने वाला हर शख्स उन्हें पहचान लेता और उनके संग सेल्फी लेकर जाता है। तभी रोहित शेट्टी ( Rohit Shetty ) की फिल्म 'ऑल द बेस्ट' ( All the best ) की घोषणा हुईं। रोहित अपनी फिल्म के लिए एक फनी करेक्टर को ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें संजय मिश्रा का ख्याल आया। रोहित संजय मिश्रा की खोज में लग गए। उन्होंने काफी प्रयासों के बाद संजय को ढूंढा और उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट किया।

अगर रोहित शेट्टी संजय मिश्रा को नहीं ढूंढते तो शायद बॉलीवुड का एक और बेहतरीन कलाकार गुमनामी के पर्दों में गुम हो जाता है। बता दें कि रोहित शेट्टी ( Rohit Shetty ) की फिल्म ऑल द बेस्ट ( All the best ) की कॉमेडी दर्शकों को काफी पसंद आई थी। वहीं संजय मिश्रा का डायलॉग 'धोंडू जस्ट चिल' ( Dhondu Just Chill ) आज भी दर्शकों का फेवरेट है।

बता दें संजय मिश्रा ने कॉमेडी फिल्म 'गोलमाल' ( Golmaal ) के सभी पार्ट में काम किया है। किक ( Kick ), ऑल द बेस्ट ( All the best ), कड़वी हवा ( Kadvi Hawa ), आंखो देखी ( Ankhon Dekhi ), और धमाल ( Dhamaal ) जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। इन सभी फिल्मों में संजय एक अलग ही किरदार में नज़र आए। संजय अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए भी जाने जाते हैं। उनका देसी अदांज ही है जो उन्हें सबसे अलग बनाता है। उनकी कामयाब फिल्म 6 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।