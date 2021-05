पिता सुनील दत्त की डेथ एनिवर्सरी पर भावुक हुए संजय दत्त, कहा- 'आप मेरे लिए सब कुछ थे'

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त ने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखा है। वह ठीक तरह से अपने माता-पिता के प्यार का सुख भी नहीं ले पाए। पहले कैंसर से उनकी मां नरगिस का देहांत हो गया था और फिर उनके पिता सुनील दत्त दुनिया को अलविदा कह दिया। अक्सर देखा जाता है कि संजय दत्त अपने माता-पिता के साथ बिताए पलों की खूबसूरत तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। आज सुनील दत्त की डेथ एनिवर्सरी है। इस मौके पर संजय दत्त ने पिता को याद कर एक इमोशनल नोट लिखा है।

A parent, an idol, a friend, a mentor - you were everything to me. Love you Dad, miss you. pic.twitter.com/8PRhk1rTYU