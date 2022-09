जब हेयर स्टाइलिश संग सड़क पर Sara Ali Khan करने लगीं रोमांटिक डांस, लोग बोले- 'शर्म-लिहाज भूल गई हैं'

बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान (Sara Ali Khan) अक्सर अपनी किसी न किसी बात को लेकर चर्चा में रहती हैं। इनका क्यूट अंदाज लोगों को अपनी ओर खींच ही लेता है। अब एक बार फिर अदाकारा चर्चा में हैं। दरअसल में सारा ने 'टिंकू जिया' पर दमदार डांस किया है, जो मिनटों में वायरल हो गया।

सारा अली खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वो अक्सर अपने फैंस के साथ कुछ न कुछ शेयर करती रहती हैं। हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टा पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें सारा अली खान अपने हेयर स्टाइलिश के साथ डांस करती नजर आ रही हैं। इस वीडियो में सारा अली खान ने अपने कॉफी मिलने से पहले और बाद के दो मूड दिखाए हैं। पहले वो अपने हेयर स्टालिस्ट के साथ 'बाहों में चले आ' गाने पर रोमांटिक अंदाज में डांस करती दिखाई देती हैं फिर इसके तुरंत बाद सारा सड़क पर अपने हेयर स्टाइलिस्ट के साथ 'टिंकू जिया' पर डांस करती दिखती हैं।

