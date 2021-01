Sara Ali Khan ने ढलते सूरज के साथ की तस्वीर शेयर, सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान (Sara Ali Khan) का नाम उन एक्ट्रेसेज़ की लिस्ट में शुमार है, जो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी तस्वीरें फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। अब सारा ने अपनी एक बेहद ही खूबसूरत तस्वीर को शेयर किया है। यह तस्वीर शाम को ढलते सूरज के दौरान ली गई है।

इस तस्वीर को सारा अली खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट (Sara Ali Khan Instagram) से शेयर किया है। ढलते सूरज की लालिमा सारा के बालों और चेहरे पर पड़ रही है। शाम का वक्त उनकी तस्वीर पर चार चांद लगा रहा है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए सारा ने कैप्शन में लिखा है, 'जब आप सूर्यास्त देखते हैं, सारा इसे एक अच्छा दिन बीतना बुलाती है।' बता दें कि सारा अपनी तस्वीरों पर ज्यादातर खुद की लिखी हुई लाइनें लिखती हैं। उनकी ये तस्वीर अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है।

You are my Sunshine 😍❤🥺😘🙈 #SaraAliKhan You Such A Beauty ❤😘 pic.twitter.com/DS8iNQ1ypF