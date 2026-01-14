14 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

वैज्ञानिकों ने दिखाया चंद्रयान मिशन का थ्रिलर लुक, चांद की रहस्यमयी दुनिया देख सहम जाएंगे आप

Space Gen: Chandrayaan OTT Release: वैज्ञानिकों ने हाल ही में चंद्रयान मिशन के ऊपर एक फिल्म बनाई है, जिसमें चंद्रयान मिशन की सफलता को बखूबी पर्दे पर उतारा है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jan 14, 2026

वैज्ञानिकों ने दिखाया चंद्रयान मिशन का थ्रिलर लुक, चांद की रहस्यमयी दुनिया देख सहम जाएंगे आप

Space Gen: Chandrayaan OTT Release (सोर्स: X)

Space Gen: Chandrayaan OTT Release: भारत के अंतरिक्ष इतिहास की सबसे गौरवशाली घटनाओं में से एक है 'चंद्रयान'। इस मिशन की सफलता को अब पर्दे पर उतारने की तैयारी पूरी हो चुकी है। बता दें, 'द वायरल फीवर' (TVF) के जरिए निर्मित और अनंत सिंह के डायरेक्शन में बनी डॉक्यू-सीरीज 'स्पेस जेन: चंद्रयान' (Space Gen: Chandrayaan) जल्द ही फैंस के बीच आने वाली है। ये सीरीज केवल एक वैज्ञानिक मिशन की कहानी नहीं है, बल्कि ये उन इंसानी जज्बों, असफलताओं और फिर से उठ खड़े होने की दर्द को बयां करता है जिसने भारत को चांद तक पहुंचाया है।

चांद की रहस्यमयी दुनिया देख सहम जाएंगे आप

ये डॉक्यू-सीरीज कुल 5 एपिसोड की होने वाली है, जिसका प्रीमियर 23 जनवरी, 2026 को ओटीटी प्लेटफॉर्म JioHotstar पर होने वाला है। हाल ही में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने इसका ट्रेलर जारी करते हुए लिखा, "असफलताओं को कमबैक में बदलना, यही तो है ISRO की कहानी।" अब ये सीरीज दिखाएगी कि कैसे एक बड़ी विफलता के बाद भारत ने इतिहास को फिर से लिखा। साथ ही, सीरीज में अहम रोल निभा रहे टीवी के फेमस एक्टर नकुल मेहता इस प्रोजेक्ट को लेकर बेहद उत्साहित हैं। उन्होंने कहा, "स्पेस जेन: चंद्रयान ने सफलता और विफलता को देखने का मेरा नजरिया बदल दिया है। दरअसल, ये कहानी उस पल के बारे में है जब सब कुछ खत्म होने के बाद आपको फिर से जिम्मेदारी लेनी होती है और अगली सुबह फिर से काम पर लगना होता है।"

तो वहीं, एक्ट्रेस श्रेया सरन ने फिल्म के इमोशनल पक्ष पर बात करते हुए कहा, "इस रोल के लिए एक शांत और गहरी ताकत की जरूरत थी। ये सीरीज सिर्फ चांद तक पहुंचने के बारे में नहीं है, बल्कि उन लोगों के बारे में है जिन्होंने इस सपने की बड़ी कीमत चुकाई है और उन कुर्बानियों के बारे में है जो हमेशा नजर नहीं आतीं।"

वैज्ञानिकों के संघर्ष और भारत का ऐतिहासिक पल

इतना ही नहीं, फेमस एक्टर प्रकाश बेलावाड़ी ने इस सीरीज की खासियत बताते हुए कहा, "ये सीरीज सफलता को केवल रोमांटिक नहीं बनाती और न ही असफलता से मुंह छिपाती है। ये दिखाती है कि शक के उन गहरे पलों में लीडरशिप और जवाबदेही का वजन कितना भारी होता है।"

बता दें, TVF अपनी कहानियों में असलियत और सादगी के लिए जाना जाता है और 'स्पेस जेन: चंद्रयान' से भी फैंस को वैसी ही उम्मीदें हैं। तो अगर आप भी ISRO के वैज्ञानिकों के संघर्ष और भारत के उस ऐतिहासिक कमबैक की मजेदार और अनसुनी कहानी जानना चाहते हैं, तो 23 जनवरी से JioHotstar पर इसका लुत्फ उठा सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

14 Jan 2026 03:56 pm

Published on:

14 Jan 2026 03:54 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / वैज्ञानिकों ने दिखाया चंद्रयान मिशन का थ्रिलर लुक, चांद की रहस्यमयी दुनिया देख सहम जाएंगे आप

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

2 करोड़ की मांग… विवादों में बना ये किरदार, गैंगस्टर हुसैन उस्तरा की बेटी ने O Romeo के मेकर्स पर ठोका हर्जाना

O Romeo
बॉलीवुड

रोमांटिक अवतार छोड़ शाहरुख खान ने अपनाया गैंगस्टर लुक, ‘किंग’ के लिए कुछ यूं बदल गए ‘किंग ऑफ रोमांस’

shah rukh khan king movie new tattoo look gangster style goes viral on social media
बॉलीवुड

कीचड़ में सने दिखे सलमान-MS धोनी और AP ढिल्लों, ‘अनसीन’ फोटो-वीडियो आया सामने

Unseen Video
बॉलीवुड

‘धर्मेंद्र की मौत को लाइव दिखाया… जया बच्चन के बाद अब इस एक्टर ने निकाली पैपराजी पर भड़ास

Rajendra Chawla Lashes out on Paparazzi Culture
बॉलीवुड

Toxic Cast Fees: विवादों के बाद टॉक्सिक में Yash की फीस चर्चा में, कियारा-हुमा भी नहीं रहीं पीछे

Toxic Cast Fees: विवादों के बाद टॉक्सिक में Yash की फीस चर्चा में, कियारा-हुमा भी नहीं रहीं पीछे
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.