वैज्ञानिकों ने दिखाया चंद्रयान मिशन का थ्रिलर लुक, चांद की रहस्यमयी दुनिया देख सहम जाएंगे आप

ये डॉक्यू-सीरीज कुल 5 एपिसोड की होने वाली है, जिसका प्रीमियर 23 जनवरी, 2026 को ओटीटी प्लेटफॉर्म JioHotstar पर होने वाला है। हाल ही में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने इसका ट्रेलर जारी करते हुए लिखा, "असफलताओं को कमबैक में बदलना, यही तो है ISRO की कहानी।" अब ये सीरीज दिखाएगी कि कैसे एक बड़ी विफलता के बाद भारत ने इतिहास को फिर से लिखा। साथ ही, सीरीज में अहम रोल निभा रहे टीवी के फेमस एक्टर नकुल मेहता इस प्रोजेक्ट को लेकर बेहद उत्साहित हैं। उन्होंने कहा, "स्पेस जेन: चंद्रयान ने सफलता और विफलता को देखने का मेरा नजरिया बदल दिया है। दरअसल, ये कहानी उस पल के बारे में है जब सब कुछ खत्म होने के बाद आपको फिर से जिम्मेदारी लेनी होती है और अगली सुबह फिर से काम पर लगना होता है।"