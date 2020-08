Sushant Singh Rajput हॉलीवुड जाने की कर रहे थे प्लानिंग! पर्सनल डायरी के पन्नों के मिलने से हुए कई बड़े खुलासे

नई दिल्ली। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस ( Sushant Singh Rajput Suicide ) रोज़ाना नया मोड़ लेता जा रहा है। सीबीआई को केस ( Sushant Case Transfer To CBI ) सौंपने के बाद एक के बाद एख कई बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। सुशांत के परिवार ( Sushant Family ) और रिया चक्रवर्ती ( Rhea Chakraborty ) की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। वहीं अब सुशांत की मौत के कई दिनों बाद उनकी पर्सनल डायरी ( Sushant Singh Rajput Personal Dairy ) को ढूंढ निकला गया है। उनकी डायरी के मिलने से यह उम्मीद जागी है कि अब केस की जांच एक सही दिशा में जा पाएगी। सीबीआई इन पन्नों ( CBI Investigate Sushant Dairy pages ) में लिखी गई बातों से यह अंदाजा लगा पाएगी कि आखिर सुशांत सच में किसी मानसिक स्थिति ( Sushant Mental Statement ) से गुज़र से रहे थे या नहीं और उनकी जिंदगी में चल रहा क्या था।

सुशांत सिंह राजपूत की पर्सनल डायरी ( Sushant Singh Rajput Personal Dairy ) को देखने के बाद कुछ बातें सामने आई हैं। जैसे कि सुशांत साल 2020 में अपने फिल्मी करियर ( Sushant was planning a film career ) को कैसे आगे पहुंचाना है उसे लेकर काफी प्लानिंग कर रहे थे। यही नहीं डायरी में लिखी गई चीज़ों के मुताबिक वह बॉलीवुड से हॉलीवुड ( Sushant wanted to move from Bollywood to Hollywood ) की तरफ भी रूख करना चाहते थे। वह हॉलीवुड के कुछ बेहतरीन लोगों के साथ काम करना चाहते थे। वहीं अब सवाल उठता है कि जब सुशांत अपने करियर को लेकर इतना फोकस ( Sushant Singh Rajput was very focused on his career ) थे। तो उन्होंने आत्महत्या जैसा भयानक कदम कैसे उठा लिया। इन सभी बातों के सवालों के जवाबों को ढूंढने में अब सीबीआई लग चुकी है।

वहीं दूसरी ओर ईडी ( ED Investigate Sushant Money Laundring Case ) भी लगातार मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोविक चक्रवर्ती ( Shovik Chakraborty ) और सुशांत के दोस्तों और करीबियों से पूछताछ कर रही है। गौरतलब है कि 14 जून को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने अपने मुंबई बांद्रा ( Sushant Singh Rajput House ) में स्थित घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। जिसके बाद उनकी मौत की गुत्थी को सुलझाया जा रहा है। उनकी गर्लफ्रेंड को इस पूरे मामले में प्रथम आरोपी मना जा रहा है। यही नहीं सुशांत के पिता केके सिंह ( Sushant's father KK Singh ) ने भी रिया पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज ( FIR has been lodged against Riya Chakraborty ) की है।