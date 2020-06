Shabana Azmi ने पाइपों में सोते हुए लोगों की Photo की शेयर, ट्रोलर्स ने घर देकर मदद करने की दे डाली सलाह

नई दिल्ली। बॉलीवुड के कई स्टार सोशल मीडिया ( Social Media ) के माध्यम से अपनी बात को खुलकर सब के सामने रखते हैं। जिस वजह से उन्हें ट्रोलिंग ( Celebs Troll on social media ) का सामना भी करना पड़ता है। ऐसा ही कुछ हुआ अभिनेत्री शबाना आजमी ( Shabana Azmi ) के साथ में भी। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली शबाना आजमी ने कुछ समय पहले अपने ट्विटर अकाउंट ( Shabana Twitter account ) से एक फोटो शेयर की थी। जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर ( financial weak ) लोगों की स्थिति को दर्शाया गया था। इस तस्वीर ने कई लोगों का दिल जीता। तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर इसी फोटो ( a lot of furore on the photo ) को लेकर काफी बवाल भी मचा।

The monsoons have arrived😢 pic.twitter.com/51sff6fzsS — Azmi Shabana (@AzmiShabana) June 25, 2020

देश में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की स्थिति को बताते हुए शबना आजमी ( Shabana Aazmi shared photo ) ने जो तस्वीर पोस्ट की थी। फोटो में कई लोग घर ना हो पाने के कारण पाइप के अंदर ( People are staying inside the pipe ) आश्रय लिए दिखाई दिए। तस्वीर में पाइपों के अंदर कई बच्चें ( Childrens ) और लोगों बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। इस तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा-'मानसून आ गया है।' जिसके साथ उन्होंने एक रोने वाला इमोजी भी बनाया है। शबाना की इस तस्वीर ( People comment on shabana photo ) पर लोगों ने कमेंट करते हुए कहा कि 'यह तस्वीर बांग्लादेश की है। जो कि काफी पुरानी है।' वहीं कुछ लोगों ने शबाना पर ताना कसते हुए उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को घर देने की सलाह दे डाली। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यह तस्वीर केवल मानसून को लेकर पोस्ट की गई है। इसमें किसी देश, स्थान और समय के बारें में नहीं बताया गया है।

वैसे बता दें ऐसा नहीं है कि शबाना आजमी पहली ( Shabana Azmi is often trolled ) बार ट्रोल हुईं हों, बल्कि कई बार उन्हें अपने ट्वीट के चलते सोशल मीडिया पर ट्रोल होते हुए देखा गया है। जिसका जवाब भी वह अपने ट्रोलर्स को बड़े हीकड़क अंदाज में देती हुईं नज़र आती हैं। कुछ समय पहले ही उन्होंने बीजेपी नेता संबित पात्रा ( BJP leader Sambit Patra ) को उनके ट्वीट पर कमेंट करने पर खूब सुनाया था। उनके उस ट्वीट ने भी खूब सुर्खियां बटोंरी थीं।