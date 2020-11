Shah Rukh Khan के जन्मदिन पर मन्नत के बाहर इकट्ठा हुए फैंस, किंग खान की अपील का नहीं हुआ कोई असर

नई दिल्ली | बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) का आज अपना 55वां जन्मदिन मना रहे हैं। शाहरुख के बर्थडे (Shah Rukh Khan Birthday) के मौके पर हर साल उनके घर के बाहर हजारों की संख्या फैंस की भीड़ जमा होती है। हालांकि इस बार किंग खान (King Khan) ने खुद ही अपने फैंस से गुराजिश की थी कि इस साल वो उनके घर मन्नत के बाहर इकट्ठा ना हो। लेकिन शाहरुख की इस अपील का भी फैंस पर कोई असर नहीं हुआ और वो अपने बादशाह की एक झलक देखने के लिए उनके घर के बाहर जमा हो गए। कोरोना काल में भी मन्नत (Mannat) के बाहर फैंस रविवार की शाम से ही जमा होना शुरू हो गए थे और शाहरुख का इंतजार कर रहे हैं।

Please I recommend nobody should collect in crowds. My birthday or wherever! Iss baar ka pyaar...thodha door se yaar. https://t.co/hANNv2VU0U

शाहरुख खान के जन्मदिन के मौके पर फैंस ((Shah Rukh Khan fans) देश के अलग-अलग हिस्सों से उन्हें देखने और तोहफे देने आते हैं। लेकिन इस बार शाहरुख ने खुद ऐसा ना करने की फैंस से अपील की थी। हालांकि जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें ये साफ देखने को मिल रहा है कि कैसे शाहरुख के प्रशंसकों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो मन्नत के बाहर पहुंच गए। लोगों की भीड़ के बाद पुलिस को उन्हें समझा बुझाकर वापस भेजना पड़ रहा है। शाहरुख ने इस बार अपने घर की बालकनी से वेव करने से मना कर दिया था जिसका कारण कोरोना वायरस तो है साथ ही इस बार वो दुबई में हैं।

किंग खान के घर के बाहर फैंस अभी भी अपने सुपरस्टार का इंतजार कर रहे हैं। वहीं शाहरुख ने अपने फैंस के लिए वर्चुअल मीटिंग जरूर रखी है। हर बार जन्मदिन पर उनके फैन क्लब द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जिसमें शाहरुख पहुंचते हैं। इस बार वर्चुअल तरीके से इसे मनाया जाएगा। ये सेलिब्रेशन काफी ग्रैंड होगा। इसमें 5000 से ज्यादा फैंस जुड़ेंगे। वहीं एक फैन क्लब ने शाहरुख के जन्मदिन पर 5555 कोविड किट्स डोनेट करने का ऐलान किया है। शाहरुख के 55वें बर्थडे पर 5555 मास्क, सैनिटाइजर और खाने के डिब्बे शामिल है।

Here are the Covid Kits prepared by us that we'll be distributing to those in need. We'll be distributing 5555 Covid kits which will include 5555 masks & sanitizers, and meals on the occasion of the 55th Birthday of King Khan ❤️ #HappyBirthdaySRK pic.twitter.com/aTKqaVXBcf