Rajkumar Hirani की फिल्म से होने जा रही Shah Rukh Khan की वापसी, किरदार का हुआ खुलासा.. फैंस की बढ़ी उत्सुकता

नई दिल्ली | बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) लंबे समय से फिल्मों से दूर हैं। उनकी आखिरी फिल्म जीरो (Shah Rukh Khan last film Zero) थी जो दर्शकों का दिल जीत पाने में कामयाब हो पाई थी। पिछले कुछ सालों में शाहरुख की फिल्में कुछ खास नहीं चल पाई हैं जिसके कारण शाहरुख ने लंबा ब्रेक (Shah Rukh Khan away from films) ले लिया। ताकि वो स्क्रिप्ट पर ठीक से ध्यान दे पाए और ऐसी कहानी चुने जो उनके एक्टिंग करियर को फिर से चला दे। शाहरुख भले ही फिल्मों से दूर हों लेकिन उनके फैंस में बिल्कुल भी कमी नहीं आई है। सभी बस इंतजार (Shah Rukh Khan fans) कर रहे हैं कि कब शाहरुख खुद एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेंगे। इसी बीच अब खबर आ रही है कि राजकुमार हिरानी की फिल्म पंजाब बेस्ड लड़कों (Rajkumar Hirani film) पर आधारित होगी। लंबे समय से चर्चा है कि शाहरुख जल्द ही राजकुमार हिरानी की फिल्म से वापसी करने वाले (Shah Rukh comeback from Rajkumar Hirani film) हैं।

कोविड-19 (Covid-19) के कारण वैसे भी अभी शूटिंग कर पाना बेहद मुश्किल है। शाहरुख और राजकुमार हिरानी पहले फिल्म की शूटिंग की शुरुआत अगस्त में करने का सोच (Shah Rukh Hirani film shooting) रहे थे। लेकिन अभी कि स्थितियां देखते हुए अब ये साल के अंत तक शिफ्ट हो गया है। सुत्रों के मुताबिक, फिल्म से जुड़ी जो जानकारी सामने आई है वो ये है कि हिरानी की फिल्म पंजाब और कनाडा बेस्ड होगी (Shah Rukh film Punjab Canada based) यानी कि इसकी शूटिंग भी देश के बाहर की जाएगी।

राजकुमार हिरानी की सभी फिल्मों में हमेशा एक मैसेज छिपा (Rajkumar Hirani Film message) रहता है। इस फिल्म में दिखाया जाएगा कि कैसे पंजाब के लड़के पैसे कमाने के लिए भारत छोड़ विदेश चले जाते हैं और शायद फिर इसी को लेकर कोई बड़ा संदेश देने की कोशिश की जाएगी। वैसे भी पंजाब से कई लड़के कनाडा जाते हैं और उन्हें एनआरआई के तौर पर जाना जाता है। लड़कियों की शादी भी इन NRI से करने की होड़ सी लगी रहती है। हिरानी की फिल्म में एक्ट्रेस कौन होगी अभी इस बात का खुलासा नही हुआ है।

हालांकि इतना तो साफ है कि शाहरुख फिल्म में एक पंजाबी मुंडे (Shah Rukh in Punjabi Guy role) की भूमिका में दिखने वाले हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि फिल्म में हीरो के बाल थोड़े बड़े दिखाए जाएंगे जिसके लिए शाहरुख ने अभी से तैयारी शुरू कर दी (Shah Rukh Khan grows Hair) है। शाहरुख फिल्म में कॉमेडी करते हुए (Shah Rukh Social comedy film) दिखाई देंगे। वहीं फिल्म की स्क्रिप्ट भी लगभग पूरी हो गई है। शूटिंग को लेकर लोकेशन्स (Hirani shooting locations) पर काम शुरू हो गया है।