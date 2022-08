आमिर खान से पहले शाहरुख खान को ऑफर हुई थी 'लाल सिंह चड्ढा', इस वहज से नहीं बन पाई थी फिल्म

बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान की फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से मिक्स्ड रिव्यूज मिल रहे हैं। आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक थी। सोशल मीडिया पर ये फिल्म भारी विरोध की वजह से भी चर्चा में खूब रही है।



फिल्म में फैंस आमिर खान के अभिनय को बेमिसाल बता रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है सालों पहले इस फिल्म का हिस्सा शाहरुख खान बनने वाले थे। जी हां कई सालों पहले फिल्म को बनाने का विचार हो रहा था, जिसके लिए शाहरुख खान को अप्रोच किया गया था। 90 के दशक में क्लासिक फिल्म 'फॉरेस्ट गंप' का रिमेक बनाने को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन उन दिनो फिल्म के राइट्स पाना बेहद मुश्किल था। फिल्म 'कभी हां कभी ना' के डायरेक्टर कुंदन शाह ने जब इस फिल्म को बनाने का सोचा तो उनके दिमाग में टॉम हैंक्स द्वारा निभाए किरदार के लिए अनिल कपूर का नाम सूझा और उन्होंने एक्टर को फिल्म ऑफर की, लेकिन अनिल ने क्रिएटिव डिफरेंस की वजह से इसे छोड़ दिया था।

shah rukh khan could have been laal singh chaddha before aamir khan