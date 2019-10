एसिड अटैक सर्वाइवर्स से मिले शाहरुख खान, शेयर की तस्वीर, इस दिन करेंगे नई फिल्म का ऐलान

शाहरुख खान ने मीर फाउंडेशन की पहल 'टूगेदर ट्रांसफॉर्मेड' के तहत एसिड अटैक सर्वाइवर्स से की मुलाक़ात....Shah Rukh Khan, Shah Rukh Khan Instagram, Shah Rukh Khan Movies, My Next Guest Needs no Introduction, Meer Foudation, Acid Attack, Indian Festivals