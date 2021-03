पान मसाला के ऐड में अजय देवगन संग काम करके बुरे फंसे शाहरुख खान, ट्विटर पर उड़ रहा मजाक

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान को फैंस बड़े पर्दे पर देखने के लिए लंबे समय से बेकरार हैं। दो साल से फैंस शाहरुख को फिल्मों में मिस कर रहे थे और जल्द ही कमबैक करने का आग्रह भी करते थे। हालांकि शाहरुख ने अब कुछ फिल्में साइन कर ली हैं लेकिन उसकी शूटिंग अभी पूरी नहीं हुई है। वहीं इसी बीच शाहरुख एक ऐड में नजर आए जिसमें उनके साथ अजय देवगन भी थे। शाहरुख को ऐड में देखकर फैंस बेहद नाराज हो रहे हैं और उनके कमबैक की इच्छा जाहिर करके पछता रहे हैं।

क्यों हो रहे ट्विटर पर ट्रोल?

दरअसल, शाहरुख खान ने अजय देवगन को उनके एक पान मसाला के ऐड में ज्वॉइन कर लिया है। जिसके बाद फैंस हैरान रह गए और जमकर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। अजय देवगन सालों से इस पान मसाला का ऐड करते आ रहे हैं और इसी कारण बुरी तरह ट्रोल भी होते हैं। अब इस लपेटे में शाहरुख भी आ गए हैं जो उनके फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स शाहरुख का मजाक उड़ा रहे हैं। बावजूद इसके उनके किंग खान के फैंस कुछ बोल नहीं पा रहे हैं बल्कि वो भी अपनी हताशा जाहिर कर रहे हैं। हालांकि कुछ यूजर्स शाहरुख और अजय को पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर साथ देखकर खुशी भी जाहिर कर रहे हैं।

Director and story failed to cast them together, but Vimal ad made it possible. The Baap of Avengers!!pic.twitter.com/4wsTLLGwl7 — JUST A FAN. (@iamsrk_brk1) March 20, 2021

ये भी पढ़े- जानिए करोड़ों कमाने वाले इन सेलेब्स की पहली सैलरी! अमिताभ बच्चन से लेकर सोनम कपूर का नाम है शामिल

शाहरुख के एक फैन ने एक मजेदार मीम पोस्ट किया है। जिसमें लिखा है- शाहरुख फैंस का कहना है- हाथ जोड़कर गुजारिश है आपसे, दूर रहिए मेरे बेटे से।

Shahrukh Khan also joins the Vimal Ad campaign*



SRK Fans : pic.twitter.com/O32vaM636l — Naina (@NainaMemes) March 20, 2021

दूसरे यूजर ने मीम शेयर करते हुए लिखा- शाहरुख को SRKians फैंस विमल ऐड में देखने के बाद शर्मिंदा हो रहे हैं।

SRKians to SRK after watching him in the Vimal ad: pic.twitter.com/qSZ9G7aAyP — Shivangi (@memekaynat) March 21, 2021

पान मसाले की ऐड में शाहरुख खान को देखने के बाद ट्विटर पर ढेरों मीम्स वायरल हो रहे हैं। अजय और शाहरुख के फैंस को लेकर भी यूजर्स मजे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं।

#Karma 🔥 🔥 🔥

Srkians trolled Ajay devgn for endorsing vimal, now srk himself did the ad alongside ajay devgn!!!!#Karmarules 💯💯💯 — Raj🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳👑👑👑👑 (@ThorWakanda23) March 21, 2021

SRKians & ajay devgn fans



Before vimal ad. After ad. pic.twitter.com/uoHMEllL5i — तूफ़ान का देवताᵀʰᵒʳ 🚩 (@istormbreaker__) March 21, 2021

After new Vimal tvf,



Ajay devgn be like 😅 : pic.twitter.com/Ob73zrFhl9 — Misha Trends (@Misha__Rajput) March 20, 2021

एक यूजर ने लिखा- सबसे अच्छी बात ये है कि शाहरुख के फैंस उनका ये कहकर बचाव कर रहे हैं कि वो इलायची का ऐड है। और जनाब अजय देवगन फिर तो शुरू से ही इलायची का ही ऐड कर रहे थे।

Best part today was some SRKians defending it saying it was Elaichi version of #Vimal ad😂



O janaab Ajay Devgn shuru se phir elaichi ka hi ad kar raha tha purana advertisement mein bhi same packet hai😂 — VK || DEEWANA (@SRK_SRT) March 20, 2021

डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों को साथ में कास्ट करने में असफल रहे लेकिन विमल ऐड ने कर दिखाया। द बाप ऑफ एवेंजर्स।

Director and story failed to cast them together, but Vimal ad made it possible. The Baap of Avengers!!pic.twitter.com/4wsTLLGwl7 — JUST A FAN. (@iamsrk_brk1) March 20, 2021

बता दें कि अजय देवगन और शाहरुख खान पिछले कई सालों से साथ काम करते नहीं नजर आए हैं। लेकिन पान मसाला के ऐड में दोनों साथ दिखे। शाहरुख के फैंस पान मसाला की ऐड में देखकर बेहद हताश हुए हैं। यही कारण है उन्हें लगातार ट्रोल किया जा रहा है।