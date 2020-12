Shah Rukh Khan ने पत्नी गौरी को अवॉर्ड मिलने पर किया मजेदार ट्वीट, फैंस बोले- आपको भी मिलेगा, बढ़िया मूवी तो बनाओ

नई दिल्ली | बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म पठान (Pathan) की शूटिंग में बिजी हैं। कुछ दिनों पहले शूटिंग सेट से उनका फर्स्ट लुक सामने आया था जिसके बाद फैंस काफी खुश नजर आए थे। शाहरुख लगभग 2 साल के बाद फिर से फिल्में कर रहे हैं जबकि फैंस लंबे समय से उनका इंतजार कर रहे थे। पिछले कुछ सालों से शाहरुख की फिल्में बॉक्सऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई हैं। लेकिन किंग खान हमेशा ही पॉजिटिविटी बिखेरते रहते हैं। हाल ही में गौरी खान (Gauri Khan) को अवॉर्ड मिला तो शाहरुख ने उसपर बड़ा ही मजेदार रिएक्शन दिया।

I am thrilled to be a part of the AD100 list, and to receive this trophy! Thank you @ArchDigestIndia #AD100 #ADIndia #gaurikhandesigns #gkd pic.twitter.com/Xi3s8lG0kQ