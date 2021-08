शाहरुख खान की बेटी सुहाना के लिए आया रिश्ता, शख्स ने सैलरी का भी किया खुलासा

नई दिल्ली। बॉलीवुड के बादशाह कहे जाने वाले शाहरुख खान की दुनियाभर में फैन फॉलोइंग है। उनके साथ-साथ उनका परिवार भी लोगों के बीच काफी पॉपुलर है। खासतौर पर उनकी लाडली बेटी सुहाना खान। सुहाना ने अभी तक बॉलीवुड में कदम नहीं रखा है लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग किसी स्टार से कम नहीं है। इंस्टाग्राम पर उन्हें लाखों लोग फॉलो करते हैं। ऐसे में सुहाना अक्सर फैंस के साथ अपनी फोटो व वीडियो शेयर करती रहती हैं। फैंस उनके स्टाइल और हॉटनेस के दीवाने हैं। एक बार तो किंग खान की लाडली के लिए रिश्ता भी आ गया था।

गौरी खान ने किया था ट्वीट

दरअसल, कुछ वक्त पहले सुहाना खान ने अपना 21वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया। इस मौके पर उन्हें दोस्तों और फैंस ने जन्मदिन की बधाई दी थी। वहीं, उनकी मां गौरी खान ने भी खास अंदाज में उन्हें बर्थडे विश किया था। उन्होंने ट्विटर पर सुहाना एक फोटो शेयर की थी। फोटो में सुहाना काफी खूबसूरत दिख रही हैं। इस फोटो को शेयर करते हुए गौरी ने कैप्शन में लिखा, 'हैप्पी बर्थडे, तुम बहुत प्यारी हो। आज, कल और हमेशा।' गौरी के इस ट्वीट को काफी पसंद किया गया। उनके इस पोस्ट पर कमेंट कर लोगों ने सुहाना को जन्मदिन की बधाई दी।

Happy birthday.. you are loved today , tomorrow and always ❤️ pic.twitter.com/dgXRGjk8FK